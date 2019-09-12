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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi’ni telefonla aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu telefonla arayarak Kulp ilçesindeki 4 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.
Siyaset 12.09.2019, 20:43 12.09.2019, 21:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu telefonla arayarak Kulp ilçesindeki 4 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifa dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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