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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi’ni telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu telefonla arayarak Kulp ilçesindeki 4 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Siyaset 12.09.2019, 20:43 12.09.2019, 21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi’ni telefonla aradı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu telefonla arayarak Kulp ilçesindeki 4 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifa dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Vali Güzeloğlu #diyarbakır #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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