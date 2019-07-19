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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Siyaset 19.07.2019, 15:21 19.07.2019, 17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
(Derya Yetim /İHA)
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