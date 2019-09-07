Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı
ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze açılışının ardından müzeyi gezdi ve incelemelerde bulundu.
Daha sonra restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne geçen Erdoğan, yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsten kısa bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür bir açılış sebebiyle geldik. İkinci bir müzenin daha açılışını yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla biliyorsunuz, bir toplantımız var, ardından da İstanbul'a dönmemiz gerekiyor fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak. Mihalıççık ile ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, konuşmanın ardından, Anadolu Üniversitesince 1,5 ayda düzenlenerek faaliyete geçirilen Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzede incelemelerde bulundu ve müze hakkında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan bilgi aldı.
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