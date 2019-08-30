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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “F-35'ler konusunda açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız.“

Siyaset 30.08.2019, 12:29 30.08.2019, 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “F-35'ler konusunda açıklamaları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız.“

#f35 açıklaması #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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