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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti.

Siyaset 19.09.2019, 16:40 19.09.2019, 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazilerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabuldü gazilerle tek tek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazilerin sorunlarını dinledi.

Kabul sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren gaziler, memnuniyetlerini dile getirirken, Çankırılı Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş, “Bize büyük bir zaman ayırdı. Hepimizle tek tek ilgilendi. Bize bu kadar zaman ayıracağını düşünmüyorduk. Zamanın çoğunu bize ayırdı bugün. Çocuklarımıza, torunlarımıza kadar sordu. Tüm gaziler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan daha mutlu bir şey olamaz” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünde gazi olan Nevzat Köroğlu, “Emniyet Müdürlüğünde çapraz ateşte kaldım. Reisimizden Allah razı olsun. Bize abi oldu, baba oldu, kardeş oldu. Hepimizin derdini birebir dinledi. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. Dua ediyoruz” diye konuşurken, 1931 doğumlu Kore gazisi Mustafa Ocak ise, “Bizi ağırladılar, çok memnun oldum. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı. Devamını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan ve aynı yerde babası ve eniştesini şehit veren Ülkü Sayın, “Biz belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız o hainlerle her gün savaş içinde. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin” açıklamasında bulunurken, Güneydoğu gazisi Adnan Oğuz da, “Gazilik ‘nurlanmış’ demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi onure etti. Bizi tek tek dinledi. Sorunlarımızı dile getirdik. Gerçi fazla bir sorunumuz yok, sağ olsun devletimiz ilgileniyor. Arkadaşlarımızla son derece memnun ayrıldı” diye konuştu.

1994 yılında gazi olan güvenlik korucusu Vahap Tümen, “Sayın Cumhurbaşkanımız bize buraya davet etti, bizi dinledi, Allah ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. 25 yıldır gaziyim, ilk defa buraya geliyorum, çok mutluyum. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Suriye El Bab’da gazi olan Hasan Karaman ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben Suriye El Bab’da iki kere yaralandım. Vücudumda 289 dikiş var, kalın bağırsağım yok. Sayın Cumhurbaşkanıma da ilettim, Fırat’ın doğusuna operasyon olursa gönüllüyüm dedim.”

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Gaziler Günü #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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