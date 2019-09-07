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Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir’e hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı’daki konutundan ayrıldı.
Siyaset 07.09.2019, 13:03 07.09.2019, 13:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı’daki konutundan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikoptere binerek Kısıklı’daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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