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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Siyaset 08.10.2019, 13:43 08.10.2019, 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic #Hyatt Otel #kabul #Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic #Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac
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