Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.

(Derya Yetim/İHA)