Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada,'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefonsi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.