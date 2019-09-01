Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da toplu açılış töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerdeki rekor destekleri için Konyalılara teşekkür ederek, "Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü de sizlere, Konya halkına ediyorum" dedi.
Siyaset 01.09.2019, 17:22 01.09.2019, 17:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerdeki rekor destekleri için Konyalılara teşekkür ederek, "Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü de sizlere, Konya halkına ediyorum" dedi.
(Yasin Can - Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:09
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız