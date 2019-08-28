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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül Pazar günü Konyalılarla buluşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlandıklarını belirterek, büyük buluşmaya bütün Konyalıları davet etti.
Siyaset 28.08.2019, 14:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül Pazar günü Konyalılarla buluşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlandıklarını belirterek, büyük buluşmaya bütün Konyalıları davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlandıklarını dile getiren Başkan Altay, 1 Eylül Pazar günü saat 14.30’da Mevlana Meydanında gerçekleştirilecek büyük buluşmaya bütün Konyalıları davet etti.(İHA)
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