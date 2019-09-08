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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere Malatya’ya geldi.
Siyaset 08.09.2019, 15:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere Malatya’ya geldi.
İlk olarak Önder İmam Hatipliler Kurultayı’na katılacak olan Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Meydanı’nda toplu açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam ise eski Gümrük ve Ticaret Bakanlarından Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin oğlunun düğününe katılacağı öğrenildi.(Selçuk Dönmez - Erdal Akbuğa - Bahadır Aytekin/İHA)
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