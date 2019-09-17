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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik etti.
Siyaset 17.09.2019, 17:55
Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde rakibi Kübalı Oscar Pino Hinds’i 3-1 yenerek dördüncü defa dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in müsabakasını ofisindeki televizyondan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya ile birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonrası milli güreşçi Rıza Kayaalp’i arayarak tebrik etti. Maçın hemen ardından Rıza Kayaalp ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz. Tebrik ediyorum. Şimdi artık olimpiyadı bekleyeceğiz, iyi hazırlanman lazım. Gözlerinden öpüyorum” dedi.(İHA)
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