Flaş HaberAğustos ayı ihracat rakamları açıklandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.“
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.“
Siyaset 04.09.2019, 15:17 04.09.2019, 15:41
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