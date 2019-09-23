Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.