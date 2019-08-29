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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.
Siyaset 29.08.2019, 00:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaştı. İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti. Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.(İHA)
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