Son Dakika
19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Günün Özeti - 11 Eylül 2019
Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği yöneticileri tutuklandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bayburt ve Erzincan’a teşekkür ziyareti
“Anaların yükselen hıçkırıklarına kayıtsız kalan da sorumlu”
Uğur Dündar'a "okuma" cezası
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla ilgili 14 kişiye soruşturma açıldı
ABD’li komutanlar Akçakale’den ayrıldı
Tunus’ta sel felaketi: 2 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkanı Yılmaz’a görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Büyükşehir Belediye Başkanının tüm iletişimini ve koordinasyonunu sağlaması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı seçti.

Siyaset 11.09.2019, 22:52 11.09.2019, 23:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkanı Yılmaz’a görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Büyükşehir Belediye Başkanının tüm iletişimini ve koordinasyonunu sağlaması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı seçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan, 30 büyükşehir belediyesinin katılacağı ortak Whatsapp grubunu kurma koordinasyon görevini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Balıkesir’de tüm şehir adına birlik ve beraberlik adına yürüttüğü çalışmaların yankılarını duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının hizmet noktasında daha verimli olması için kurulacak ortak Whatsapp grubunun grup liderliğini Yücel Yılmaz’ın yapmasını istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı’nın da yer alacağı grubun oluşturulması için Yücel Yılmaz ve ekibi çalışmalarla başladığı kaydedildi.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

#Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz #Cumhurbaşkanlığı Külliyesi #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@