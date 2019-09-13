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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır açıklaması
Diyarbakır’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz. HDP ilçe başkanı ve ilçe belediyesinin Fen İşleri Müdürü ilk etapta gözaltına alındı” dedi.
Siyaset 13.09.2019, 14:19
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|2
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