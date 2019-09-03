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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti

Siyaset 03.09.2019, 11:58 03.09.2019, 14:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul 1 saat sürdü.

Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame
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