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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti
Siyaset 03.09.2019, 11:58 03.09.2019, 14:37
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul 1 saat sürdü.
Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
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