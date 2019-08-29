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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti
Siyaset 29.08.2019, 17:30 29.08.2019, 22:11
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Oktay, TİSK'in faaliyetlerine ilişkin Akkol'dan bilgi aldı.
Kabulde kamuda hızla sürdürülen dijital dönüşüm faaliyetlerinin özel sektördeki uygulamaları istişare edildi, büyük kuruluşların teknolojik gelişmelere adaptasyonu ve bu süreçteki istihdam planlamaları ele alındı.
Kabulde TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da yer aldı.
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