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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'ya gidecek

- Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenecek 45'inci Ambrosetti Forumu'na katılacak

Siyaset 05.09.2019, 10:39 05.09.2019, 11:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'ya gidecek
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenecek 45'inci Ambrosetti Forumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, bugün akşam saatlerinde İtalya'nın Cernobbio kentine gidecek.

Oktay, Milano merkezli İtalya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ambrosetti Vakfı tarafından bu yıl "İntelligence on the World, Europe and İtaly" başlığıyla düzenlenecek foruma iştirak edecek.

Ambrosetti Forumu, 1975 yılından bu yana Eylül ayının ilk haftasında devlet adamları, iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler, kanaat önderleri ve dünya çapında tanınmış şahsiyetlerin katılımıyla uluslararası toplumu yakından ilgilendiren küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alınmasına imkan sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başbakanlığı döneminde 2003 ve 2005 yıllarında Ambrosetti Foruma katılmıştı.

#45. Ambrosetti Forumu #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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