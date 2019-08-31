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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya'ya gidecek
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.
Siyaset 31.08.2019, 09:54 31.08.2019, 12:28
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, bugün akşam saatlerinde Varşova'ya gidecek.
Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle yarın Pilsudski Meydanı'nda düzenlenecek anma törenlerine iştirak edecek.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından heyet başkanları onuruna verilecek yemeğe katılacak Oktay'ın konuk ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
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