Flaş HaberAğrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti
Siyaset 03.09.2019, 11:58
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Yeni Sayımız