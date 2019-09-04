Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ikili ticari ilişkiler ve Libya’daki son durum ile ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile en son yaptığı telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları da konuşuldu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22-25 Eylül’de ABD’nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu ele alındı.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı’nın korunması, Anayasa Komisyonu’nun ivedilikle tamamlanması konuları etraflıca görüşüldü ve yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirildi.

Görüşmeden, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti ve hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülke ticari ilişkilerine getireceği ivmenin önemi de görüşmede ele alındı.

(İlker Turak/İHA)