Destici: Bizim hiç beklemeden bu harekatı başlatma mecburiyetimiz vardır

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, kararlı vurgu ve açıklamalar yapıldığını belirten Destici, BBP olarak alınan kararları desteklediklerini söyledi. Fırat’ın doğusuna yönelik harekât beklediklerini ifade eden Destici, oraların terör yuvası olmaktan kurtarılmasını ve o bölgedeki tüm terör unsurlarının temizlenmesini istediklerini söyledi. ABD'nin, PKK, PYD ve YPG’ye silah, mühimmat dâhil her türlü desteği verdiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Onun için bizim hiç beklemeden bir an önce bu harekâtı başlatıp, bölgeyi tamamen terör unsurlarından temizleme gibi bir mecburiyetimiz vardır. Hangi bedeli ödeyeceksek bugün ödeyelim. Biz bugün üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmekle mükellefiz, yükümlüyüz. Elimizdeki imkânları sonuna kadar kullanıp, o bölgeyi teröristlerden temizlemeliyiz. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamlaştırmak adına özellikle hava savunma sistemini güçlendirmek için S-400 füzeleri almasını doğru bulduğumuzu, hangi sebeple olursa vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çiziyorum."



