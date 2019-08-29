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Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "30 Ağustos tarihi şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun esir edilemeyeceğimizin, vatanı teslim etmeyeceğimizin Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğinin abidevi bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset 29.08.2019, 10:12 29.08.2019, 12:49
Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "30 Ağustos tarihi şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun esir edilemeyeceğimizin, vatanı teslim etmeyeceğimizin Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğinin abidevi bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Büyük Taarruz'un 97'nci yılını milletçe gururla kutladıklarını belirtti.

Mesajında, "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşımızı kazanarak, ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"30 Ağustos tarihi şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun esir edilemeyeceğimizin, vatanı teslim etmeyeceğimizin, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğinin abidevi bir ifadesidir. Bu durum bugün karşı karşıya olduğumuz meselelere, gelecek nesillere ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere ışık tutmaktadır. İçinde bulunduğumuz zaferler ayının çembere alınmaya, yok edilmeye çalışılan milletimiz için yeni ve mutlak zaferlere vesilesi olmasını diliyorum."

#30 Ağustos Zafer Bayramı #BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
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