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Devlet Bahçeli'den TASAV'a ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı’nı ziyaret etti.

Siyaset 01.08.2019, 13:06 01.08.2019, 13:11 Ramazan Durmuş
Devlet Bahçeli'den TASAV'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleriyle birlikte Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı’nı (TASAV) ziyaret etti.

TASAV Mütevelli heyeti ile kahvaltıda bir araya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, TASAV Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Faruk Aksu’dan vakfın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bu arada MHP’nin kuruluşunun 50. Yılı münasebetiyle TASAV tarafından hazırlanan almanak Vakıf Başkanı Aksu tarafından MHP Lideri Bahçeli’ye hediye edildi.

#TASAV #türk akedemi #devlet bahçeli #mhp #Milliyetçi Hareket Partisi #ziyaret
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