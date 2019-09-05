Devlet Bahçeli’yi anlatan ilk İngilizce kitap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğini anlatan ilk İngilizce kitap yayınlandı. “Devlet Bahçeli Model in Political Communication:Wise Leadership” adını taşıyan kitabı akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin hazırladı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi İngilizce olarak kitaplaştırdı. Bahçeli’nin liderliğini siyasal iletişim açısından özgün İngilizce kavramlarla anlatan akademisyen kardeşler, uluslararası çevreler için kitapta Bahçeli’nin 300 liderlik özelliğini anlattı.

"Bahçeli’nin liderliğinin uluslararası tanıtımı için önemli bir kaynak"

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bilge liderliği, özellikle Türk diplomasisi için ilham verici bir liderlik. Bu nedenle uluslararası çevrelere Bahçeli liderliğini anlatmanın çok önemli olduğuna inanarak kitabı hazırladık" dedi.

Uluslararası sorunların çözümünde ve anlaşmazlıkların giderilmesinde uzlaşıcı liderliğin çok önemli olduğunu ve Türk diplomasisinin bu alanda dünyanın en büyük 5 diplomatik gücünden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gültekin, Devlet Bahçeli liderliğinin Türk diplomasisi için de önemli bir model olduğunu vurgulayarak, İngilizce kitabın Bahçeli’nin liderliğinin uluslararası tanıtımı için önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın takdim yazısı ile başlayan kitap, Berikan Yayınevi tarafından yayınlandı. Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli’nin liderliğini kaleme alan iki farklı kitabı da geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

(İHA)