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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Siyaset 10.09.2019, 14:18 10.09.2019, 15:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas #Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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