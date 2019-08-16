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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetim’in düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi.
Siyaset 16.08.2019, 19:46 16.08.2019, 19:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetim’in düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi.
Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için dost ve kardeş Sudan’dayız” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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