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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetim’in düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi.

Siyaset 16.08.2019, 19:46 16.08.2019, 19:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetim’in düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Hartum Havalimanı’nda Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed karşıladı. Havalimanındaki karşılamanın ardından Çavuşoğlu ve Dahab Mohamed arasında ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için dost ve kardeş Sudan’dayız” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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