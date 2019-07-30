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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere yarın Tayland’ın başkenti Bangkok’a gidecek.
Siyaset 29.07.2019, 22:53 30.07.2019, 09:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere yarın Tayland’ın başkenti Bangkok’a gidecek.
Açıklamada Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye ile ASEAN arasında 2017 yılında sektörel diyalog ortaklığı tesis edilmesinin ardından ikinci kez gerçekleştirilecek ASEAN-Türkiye Üçlü Toplantısı’na katılacağı da belirtilerek, “Sayın bakanımızın ayrıca toplantı marjında diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir” ifadesi yer aldı.
(İHA)
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