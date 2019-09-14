Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

AK Parti Yalova İl Teşkilatı ile buluşmak üzere Yalova’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova’ya özgü sabun çiçekleri ile karşılandı.

Yalova’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tigem Rizom Tatil Köyünde gerçekleştirilecek olan parti buluşması öncesinde partinin il binasını ziyaret etti. Burada AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu partililerin selfie çekilme tekliflerini de geri çevirmedi. Daha sonra partinin hatıra defterini de yazan Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından Yalova’ya özgü sabun çiçekleri hediye edildi. Buradan partililerle buluşacağı Rizom Tatil Köyüne geçen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu burada partililerle bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen programlarda gündeme yönelik değerlendirmelerin konuşulduğu öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu ardından ilden ayrıldı.

(İHA)