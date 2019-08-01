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Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Dışişleri Bakanlığı açıkladı.31 Temmuz 2019 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır
Siyaset 31.07.2019, 19:50 01.08.2019, 09:34
(İHA)
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