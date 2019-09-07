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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz" dedi.

Siyaset 07.09.2019, 18:58
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bugün (7 Eylül) gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu gelişmenin yaşanmasında emeği geçen, başta Ukrayna ve Rusya Federasyonu liderliği olmak üzere, tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması temelinde, bölgesinde barış ve istikrarın teminine yönelik tüm çabalara destek vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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