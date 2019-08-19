Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy o soruları yanıtladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye’nin Venezuela’yla ilişkileri, içişlerine karışmama, devletlerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve demokrasiye saygı ilkeleri ile karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Türkiye-Venezuela ilişkileri hakkında son günlerde çıkan bazı haberlerle ilgili soruya verdiği cevapta, “Türkiye’nin Venezuela’yla ilişkileri, içişlerine karışmama, devletlerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve demokrasiye saygı ilkeleri ile karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır. Meşru hükümetleri ve anayasal rejimleri devirmek için dış müdahaleye, demokratik olmayan yöntemlere başvurulmasına ve tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğumuzu; diğer taraftan, Venezuela ile ilgili sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme giden tek yolun anlamlı ve kapsayıcı diyalogdan geçtiğini bugüne kadar hep vurguladık.

Öte yandan, özellikle ABD’nin Venezuela’ya yönelik tek taraflı kapsamlı yaptırımları nedeniyle, özel sektör ve kurumlarca alınan bazı kararlar ticari tercihler olup, bunlar Türkiye-Venezuela ikili resmi ilişkilerinden bağımsızdır. Türkiye’nin Venezuela’ya yönelik ilkeli duruşunda herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir.

Venezuela’daki mevcut uyuşmazlıklara kalıcı çözüm bulunmasını arzu eden tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sunmaya devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çabalar, iç siyasi tartışmalar ve günlük çıkarlar uğruna heba edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)