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Dışişleri Bakanlığı: "Sudan’daki gelişmeler memnuniyet verici"
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Siyaset 04.08.2019, 22:58 05.08.2019, 08:51
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Bundan sonraki aşamada halkın taleplerini hayata geçirecek kapsayıcı bir sivil hükümetin kurulmasını ve dost Sudan’ın bir an evvel istikrara kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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