Dışişleri Bakanlığından, Libya’daki ateşkes çağrısına destek

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Salame’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı çatışmalara ara verilmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Salame’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı çatışmalara ara verilmesi çağrısını destekliyoruz.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin insani mülahazalarla bu çağrıyı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi’nin çabalarına destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesini beklemektedir" denildi.

(İHA)