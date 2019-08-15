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Dışişleri’nden Mescid-i Aksa açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, “İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir” açıklamasında bulundu.
Siyaset 15.08.2019, 20:25
Dışişleri Bakanlığı, “İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir” açıklamasında bulundu.
İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarına son vermeye ve bölgede gerginliği artıracak sorumsuzca hareket ve beyanatlardan kaçınmaya sevkedilmesi lazımdır” denildi.(Musa Erdoğan/İHA)
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