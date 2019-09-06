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Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

- AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: - "O anaların ellerinden öpüyorum"

Siyaset 06.09.2019, 16:42
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin "O anaların ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde partili yöneticilerle kentte 4 ayrı muhtarlar dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelip, sorun ve taleplere ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalık, çocuklarının dağa çıkarıldığını söyleyerek Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Çalık, şunları kaydetti:

"Terörün uzantısı olarak Meclis'te görev yapan partiler, bugün anaların çığlıkları üzerine kepenklerini indiriyor. O kepenkler o anaların sayesinde iniyor. Biz geçmiş dönemde o bölgelere gittiğimizde, Güneydoğu'ya gittiğimde, Hakkari'ye, Şırnak'a, Diyarbakır'a gittiğimde geçmiş dönemlerde kepenkleri esnafa indirtirlerdi. HDP-PKK korkusuyla o dönem kepenkler inerdi. Şimdi güvenliğimiz tam teşekküllü olarak sağlanmış vaziyette, esnaflarımızın kepenkleri sonuna kadar açık ama HDP'nin kepengini o analar kapatmış vaziyette. Ben o anaların ellerinden öpüyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. İşte o kepenkler o anaların korkularıyla kapatılacak. 14, 15, 16, 17 yaşında çocuklarımızı dağa kaldıran PKK-HDP işbirlikçilerinin hesaplarını o analarımız soracak."


#destek #diyarbakır #malatya #Öznur Çalık
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