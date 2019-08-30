"Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında, "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında, "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat ve çizdiği çerçevede çeşitli seviyelerde heyetlerarası, bakanlar arası görüşmeler oldu. Başlangıçtan itibaren bizim ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bu ilkelerden birincisi ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Bununla alakalı ne varsa, ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağımızı tüm ortaklarımıza ve çevreye bildirdik. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mutabakatlar sağlandı. Sağlanan mutabakatlara göre yol haritası ve takvim belirlendi ve şu ana kadar bu takvim ilerliyor. Bu konuda biz ortaya koyduğumuz ilkelerden, görüşlerimizden vazgeçmediğimizi, bunların üzerinde
önemle durduğumuzu, herhangi bir şekilde, ’takvim yapıldı, yol haritası yapıldı, bu iş bitti’ gibi rehavet söz konusu değil. Tüm yaptığımız mutabakatları, yol haritasını ve takvimi büyük bir ciddiyet, hassasiyetle, dikkatle takip ediyoruz. Sahadaki ve Ankara’daki karargahtaki arkadaşlarımız yakınen bunları takip ediyorlar ve bu takvimin aksaksız ilerlemesine gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
"AMERİKALILAR TARAFINDAN BİZE BİLDİRİLEN YPG’Lİ TERÖRİSTLERİN ORADAN ÇEKİLDİĞİNE DAİR TEYİDE MUHTAÇ BİLGİLER VAR"
"DÜN İKİ TÜRK, İKİ AMERİKAN HELİKOPTERİ HAVADAN KEŞİF VE DENETLEME YAPTI"
Helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında bilgi veren Bakan Akar, "Önce bir Amerikan helikopteri uçtu. İçinde Türk generali ve Türk subayları vardı. Dün de takriben 1,5-2 saat süreyle dört helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri uçmak suretiyle havadan keşif ve denetleme yaptılar. Bunlar devam edecek" şeklinde konuştu.
"İKİNCİ BATARYANIN İNTİKALİ EYLÜL ORTASINDA TAMAMLANACAK"
S-400’ün ikinci sevkiyat dönemine de değinen Bakan Akar, "Biz birinci filoyu aldık. Birinci filonun iki bataryası var. Birinci bataryanın Ağustos ayında intikali tamamlandı, kurulum çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan ikinci bataryanın intikali başladı. O da Eylül ortasına tamamlanacak. Herhangi bir sorun yok, yapılan planlama neyse o planlama çerçevesinde ikinci bataryanın intikali başlamış bulunuyor" dedi.(Mevlüt Hasgül/İHA)
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