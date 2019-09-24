Erdoğan, BM İklim Zirvesi'ne katıldı

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şeyin bir emanet olduğunu belirterek bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar emanetin en iyi şekilde korunması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin, sonuçları itibarıyla sınır tanımayan küresel bir sorun olduğuna işaret eden Erdoğan, küresel sorunların çözümünde, gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet ettiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler - Habitat ile beraber "Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem" çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüttüğünü dile getirdi.

Erdoğan, bu çalışma grubunun, iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkileri günlük hayatta da görülebilecek kritik bir alanı teşkil ettiğine dikkati çekti.

- "Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesinde lider"

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede başarıya ulaşılabilmesi için öncelikle yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkında olduğuna işaret eden Erdoğan, "Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul'da 4,5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Son 17 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. İstanbul ile beraber 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırdık. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin yüzde 30'dan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz." diye konuştu.

İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azalttıklarını belirten Erdoğan, "Millet bahçeleri projelerimizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızı toplam alanın yüzde 30'una çıkarmaktır. Ayrıca şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını yüzde 5'ten yüzde 10'a, yolcu taşımacılığındaki payını ise yüzde 1'lerden 4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde yaklaşık 5 bin 600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem uzunluğumuzu ise yüzde 50 civarında artıracağız.

Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikte projelerimizi hayata geçirdik. Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük. Eşimin (Emine Erdoğan) öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi. Sıfır Atık projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13'ten 35'e taşıyacağız."

Bisiklet yollarının da son dönemdeki en önemli yatırım alanlarından birini oluşturduğunu aktaran Erdoğan, "2023'te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız." dedi.

Kalkınma hedeflerinden vazgeçmeden iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçirdiklerine değinen Erdoğan, yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her bir coğrafi bölge için ayrı eylem planları hazırladıklarını, ilk olarak, Karadeniz Bölgesi için eylem planının yayımlandığını, diğer bölgeler için de kısa sürede yayımlanacağı bilgisini verdi.

Çalışma grubunun girişimlerini de paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk girişim Yerel İklim Yatırımı için Liderlik Girişimi'dir, ikincisi ise Herkes için Sıfır Karbon Binalar Girişimi'dir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki, 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İkincisi, 2030 yılına kadar küresel ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirilmesidir.

Üçüncü girişimimiz İklim Dostu Ulaşım Girişimi ile sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu girişimlerimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm ülkeleri imkanları ölçüsünde ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Eşbaşkanlığını yürüttüğümüz çalışma grubunun geliştirdiği girişimlerin herkes tarafından destekleneceğine inanıyorum."