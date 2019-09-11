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Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup...

Siyaset 11.09.2019, 10:40 11.09.2019, 10:54
Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tebrik telgrafı gönderdi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Bursanın kurtuluş yıl dönümünü
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