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Erdoğan'dan, Büyükanıt'ın eşine 'geçmiş olsun' telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Siyaset 31.07.2019, 15:27 31.07.2019, 15:31
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
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