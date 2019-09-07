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Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da yürütülen çalışmaları havadan inceledi

Siyaset 07.09.2019, 18:48 07.09.2019, 18:57
Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." ifadeleri yer aldı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Demokrasi ve Özgürlükler Adası #Yassıada
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