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Erdoğan: “(Kadın cinayetleri) Açıklaması

Erdoğan: “(Kadın cinayetleri) Parlamentomuz kalkar idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır.“

Siyaset 30.08.2019, 12:34 30.08.2019, 15:21
Erdoğan: “(Kadın cinayetleri) Açıklaması
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Erdoğan: “(Kadın cinayetleri) Parlamentomuz kalkar idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır.“

#Erdoğan #Kadın Cinayetleri
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