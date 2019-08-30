Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik telgrafı gönderdi.