Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Erdoğan'ın kabulü basına kapalı olarak gerçekleşti.