Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz." dedi.

Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim." diye konuştu.

'ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok'

"Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır."

Fırat'ın doğusundaki adımlara ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur." ifadesini kullandı.

'Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı'

Erdoğan, "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz." dedi.

Patriot konusunda Erdoğan, "Bu, masadan kalkmış bir konu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Dünya beşten büyüktür) Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948, geldiğimiz yer ortada. Bir İsrail konusunu çözememiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını İsrail kabul etmiyor. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail toprakları itibarıyla söylüyorum aynı İsrail midir?" dedi.

Tank Palet Fabrikasına ilişkin Erdoğan, "Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor." ifadesini kullandı.

Sigara yasağı

Araçta sigara içme konusuyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz.

Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak.

Elektronik sigara hikayesi var. biliyorsunuz. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı, Gümrük Muhafaza vesaire ile yurda girişini yasaklamak ve vergi koymak suretiyle işi çözeceğiz. Bir de nargile var. Onla da mücadelemizi sürdüreceğiz."

Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlar da inanıyorum ki terör örgütünün belini ciddi manada kıracaktır." dedi.