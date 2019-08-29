Ergene Havzası ve Meriç Nehri toplantısı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla Ergene Havzası ve Meriç Nehri Toplantısı yapıldı - Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda, Meriç'te yaşanan su taşkınlarının önlenmesi için alınacak yeni tedbirler ele alındı
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla Ergene Havzası ve Meriç Nehri Toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ilgili bürokratlar katıldı.
Bölgedeki mevcut organize sanayi bölgelerinin derin deşarj sistemine bağlanması için gerekli altyapı çalışmalarının bitirilmesi ve havzadaki hava, su ve toprak kirliliğiyle ilgili denetim ve etkili takip yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Meriç Nehri'nde yaşanan taşkınların önlenmesi için alınacak yeni tedbirler de görüşüldü.
Toplantıda, Meriç'te yaşanan taşkınların önlenmesi için Yunanistan ve özellikle Bulgaristan ile iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi konusunda mutabık kalındı.
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