Eski TBMM Başkanı Bozbeyli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski TBMM Başkanı ve İstanbul milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TBMM Başkanı ve İstanbul milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli’nin için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Partili vekiller, sevenleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Bozbeyli’nin cenazesi Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bozbeyli’nin Türkiye demokrasisine çok faydalı olduğunu ifade eden Topçu,”Rahmetli Bozbeyli önemli bir siyaset ve devlet adamıydı. Ciddi bir tecrübeydi. Bizim şahsımızla alakalı da rahmetli Muhsin Başkanla böyle bir sohbetlerimiz olurdu. Bize engin tecrübelerini aktarırdı. Karşılaştığımız her yerde, davet edildiğimiz toplantılarda şahsımla ilgili de bir aile büyüğüm gibi çok güzel sözler söylerdi. Millete çok faydalıydı. Demokrasimize çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.

(Mehmet Kalay - Mustafa Apaydın /İHA)